На зимовій гумі: на проспекті Перемоги у Києві водій "намотав" автівку на стовп – відео

6 липня 2021 , 12:56
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Джерело:

24 канал

Чергова жахлива ДТП сталася на проспекті Перемоги у Києві у годину пік 6 липня. Біля парку КПІ водій Mazda почав "грати у шашки" та не впорався із керуванням.

З понівеченої автівки чоловіка діставали свідки ДТП та працівники муніципальної варти. На місці події працювали поліцейські та медики екстреної допомоги.

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Водія у критичному стані госпіталізували до реанімації. Прогнозів щодо його здоров'я лікарі поки що не надають.

На зимовій гумі та з тонованими стопами


Водій Mazda перебуває у критичному стані / Фото Муніципальної варти Києва

  • Як стверджують очевидці, водій іномарки із житомирськими номерами вирішив обігнати потік машин смугою для громадського транспорту.
  • Чоловік не впорався із керуванням та на чималій швидкості вилетів із проїжджої частини.
  • Легковик на повному ходу влетів у стовп. Автівка отримала настільки значні ушкодження, що ремонтувати її вже немає сенсу.


Постраждалого водія витягували з машини бійці муніципальної варти / Фото Муніципальної варти Києва

Судячи з фото з місця інциденту, автовласник їхав на машині з лисою зимовою гумою, що є досить небезпечним. Крім того, чоловік піддався новому тренду та затонував сигнали стопів.

Це, за словами деяких автовласників, покращує зовнішній вигляд машини. Втім, подібне тонування є незаконним та призводить до створення аварійних ситуацій.

Крім того, як свідчить відео моменту ДТП, водій порушив ще кілька правил дорожнього руху: виїхав на смугу для транспорту та перевищив дозволену швидкість.

Дивіться відео жахливої аварії на проспекті Перемоги у Києві:

Автор: Олексій Чибісов