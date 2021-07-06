На зимовій гумі: на проспекті Перемоги у Києві водій "намотав" автівку на стовп – відео

Чергова жахлива ДТП сталася на проспекті Перемоги у Києві у годину пік 6 липня. Біля парку КПІ водій Mazda почав "грати у шашки" та не впорався із керуванням.

З понівеченої автівки чоловіка діставали свідки ДТП та працівники муніципальної варти. На місці події працювали поліцейські та медики екстреної допомоги.

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Водія у критичному стані госпіталізували до реанімації. Прогнозів щодо його здоров'я лікарі поки що не надають.

На зимовій гумі та з тонованими стопами



Водій Mazda перебуває у критичному стані / Фото Муніципальної варти Києва

Як стверджують очевидці, водій іномарки із житомирськими номерами вирішив обігнати потік машин смугою для громадського транспорту.

Чоловік не впорався із керуванням та на чималій швидкості вилетів із проїжджої частини.

Легковик на повному ходу влетів у стовп. Автівка отримала настільки значні ушкодження, що ремонтувати її вже немає сенсу.



Постраждалого водія витягували з машини бійці муніципальної варти / Фото Муніципальної варти Києва

Судячи з фото з місця інциденту, автовласник їхав на машині з лисою зимовою гумою, що є досить небезпечним. Крім того, чоловік піддався новому тренду та затонував сигнали стопів.

Це, за словами деяких автовласників, покращує зовнішній вигляд машини. Втім, подібне тонування є незаконним та призводить до створення аварійних ситуацій.

Крім того, як свідчить відео моменту ДТП, водій порушив ще кілька правил дорожнього руху: виїхав на смугу для транспорту та перевищив дозволену швидкість.

Дивіться відео жахливої аварії на проспекті Перемоги у Києві: