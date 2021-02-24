На проспекті Перемоги у Києві затопило окропом підземний перехід: відео

Чергова комунальна аварія трапилася зранку 24 лютого поблизу з парком Пушкіна у Києві. Через прорив труби гаряча вода залила один з підземних пішохідних переходів.

Наскільки сильно окроп залив перехід, невідомо. Вхід до нього вже обмежили за допомогою сигнальної стрічки.

Дивіться також Сусід не прибирає вдома – викликай поліцію: у Києві із захаращеного житла вивезли 20 тонн сміття

На місці події працюють комунальники, які усуватимуть наслідки інциденту.

Незручності для пішоходів

Інцидент трапився у місці, де кількість переходів через проспект Перемоги досить невелика. Через неможливість скористатися переходом людям доподиться йти майже кілометр до станції метро "Шулявська", або до "Політехнічного інституту".

Наскільки масштабною є аварія, інформації поки що немає.

Дивіться відео з місця затоплення пішохідного переходу у Києві: