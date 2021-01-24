У Києві вночі 24 січня чоловік врізався у припарковану автівку. Правоохоронці виявили в крові винуватця ДТП рекордну кількість алкоголю.

Водій Geely здійснив наїхав на припаркований Ssang Yong. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.

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ДТП трапилась на вулиці Смілянській.

Наскільки водій був п'яним

Правоохоронці одразу помітили, що водій був нетверезим. При перевірці рівень алкоголю у крові чоловіка показав аж 5 проміле.

Зверніть увагу! В Україні допустима норма 0,2 проміле в крові при водінні авто. Натомість 5 проміле вважається критичним показником та алкогольним отруєнням.

Що каже водій

Водій пояснив, що пив горілку та почувався добре. Однак в автівці поліції весь час засинав.

На чоловіка склали адміністративні протоколи за керування авто в нетверезому стані, порушення правил дорожнього руху, а також за те, що їхав без відповідних документів. Машину забрали на арештмайданчик.



Авто поїхало на арештмайданчик / Фото Нацполіції



П'яний водій / Фото Нацполіції