Протаранив припарковане авто: у Києві затримали дуже п'яного водія – фото

У Києві вночі 24 січня чоловік врізався у припарковану автівку. Правоохоронці виявили в крові винуватця ДТП рекордну кількість алкоголю.
Водій Geely здійснив наїхав на припаркований Ssang Yong. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.
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ДТП трапилась на вулиці Смілянській.
Правоохоронці одразу помітили, що водій був нетверезим. При перевірці рівень алкоголю у крові чоловіка показав аж 5 проміле.Зверніть увагу! В Україні допустима норма 0,2 проміле в крові при водінні авто. Натомість 5 проміле вважається критичним показником та алкогольним отруєнням.
Водій пояснив, що пив горілку та почувався добре. Однак в автівці поліції весь час засинав.
На чоловіка склали адміністративні протоколи за керування авто в нетверезому стані, порушення правил дорожнього руху, а також за те, що їхав без відповідних документів. Машину забрали на арештмайданчик.
Авто поїхало на арештмайданчик / Фото Нацполіції
П'яний водій / Фото Нацполіції