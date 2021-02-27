У Києві 27 лютого о 12:00 спалахнули протести на підтримку активіста Сергія Стерненка. Раніше прибічники активіста заявили, що ця акція буде безстроковою.

Люди почали збиратися на Банковій ще об 11:30, хоча протест запланований на 12:00.

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Менш ніж за пів години до протесту, під Офісом Президента зібралися приблизно 500 людей. Але люди продовжують прибувати. За інформацією очевидців, біля ОП чергують поліцейських та пожежне авто, однак прохід на Банкову відкритий.

Зауважимо, що із самого ранку у центр Києва стягували правоохоронців. Вони навіть встановили блокпост та випадково зупиняли автомобілі, щоб перевірити документи.

Початок протесту на підтримку Стерненка у Києві / Фото 24 канал, "Сегодня"

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Учасники протесту на Банковій також вимагають звільнити підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Мовиться про Юлію Кузьменко, Яну Дугарь та Андрія Антоненка.



Протести під Офісом Президента 27 лютого / Фото "Сегодня"

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