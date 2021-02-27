Протести за Стерненка у Києві: люди вирушили до Венедіктової – фото, відео

У Києві 27 лютого о 12:00 спалахнули протести на підтримку активіста Сергія Стерненка. Раніше прибічники активіста заявили, що ця акція буде безстроковою.

Люди почали збиратися на Банковій ще об 11:30, хоча протест запланований на 12:00.

Важливо Готуються до протестів на підтримку Стерненка: центр Києва заполонила поліція

Менш ніж за пів години до протесту, під Офісом Президента зібралися приблизно 500 людей. Але згодом їхня кількість стрімко збільшилася до кількох тисяч. За інформацією очевидців, біля ОП чергують поліцейських та пожежне авто, однак прохід на Банкову відкритий.

Зауважимо, що із самого ранку у центр Києва стягували правоохоронців. Вони навіть встановили блокпост та вибірково зупиняли автомобілі, щоб перевірити документи.

Вимоги протестувальників

Негайно звільнити Сергія Стерненка та інших політв'язнів. Оновити судову систему, а саме перезапустити Вищу раду правосуддя. Нових членів цих органів мають набрати за допомогою чесного конкурсі.

Колона рушила до Офісу генпрокурора

Після акції під ОП, що тривала приблизно годину, активісти колоною вирушили до Офісу генпрокурора. Організатори заявили, що генпрокурорка Ірина Венедіктова має упереджене ставлення до Стерненка. І саме вона, на їхню думку, змушувала зампрокурора Трепака оголосити підозру Стерненку та звільнила його, коли він відмовився це зробити.

Саме її руками Кремль посадив Сергія Стерненка. Саме вона тисла на правосуддя і минулого вівторка таки дотисла. Саме Венедіктова винна, що в країні з’явився новий політв’язень,

– наголосили організатори акції.

Активісти рушили до Офісу генпрокурора: дивіться відео

Колона протестувальників вирушила до Офісу генпрокурора / Фото 24 канал

Нова акція на підтримку Сергія Стерненка запланована на 9 березня. Учасники мітингу припускають, що 27 лютого можливо, "остання мирна акція".

Початок протесту на підтримку Стерненка у Києві / Фото 24 канал, "Сегодня", "Самозахист"

Протести проти вироку Стерненку: дивіться онлайн-трансляцію

Учасники протесту запалили фаєри: дивіться відео

Колона активістів запалила фаєри та прямує до Венедіктової: дивіться відео

Учасники протесту на Банковій також вимагають звільнити підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Мовиться про Юлію Кузьменко, Яну Дугарь та Андрія Антоненка.



Протести під Офісом Президента 27 лютого / Фото "Сегодня"

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