Протести на підтримку Стерненка: у Києві почалися перші сутички – відео

У Києві, як і у низці інших міст України, 23 лютого почалися акції протесту на підтримку Сергія Стерненка. Протестувальники почали збиратися на Банковій о 20:00, однак вже менше ніж за годину почалися перші сутички.

Як повідомляє кореспондент 24 каналу, ситуація у столиці напружена. Протестувальники почали кидати у правоохоронців сніжками.

Важливо В Україні тривають масові акції на підтримку Сергія Стерненка: фото, відео

Зіткнення силовиків та активістів почалися просто під Офісом Президента. Це сталося після того, як у правоохоронців кинули запалений фаєр.

Протестувальники вимагають, щоб їх пропустили під стіни ОП. Натомість силовики намагаються відтіснити активістів. На оприлюднених відео видно, що між правоохоронцями та мітингувальниками почалася сильна штовханина.

Спершу активісти кидалися у силовиків сніжками. Згодом ситуація загострилася й у хід пішов сльозогінний газ.

Що про сутички кажуть у поліції

За попередньою інформацією, є постраждалі внаслідок зіткнень.

У поліції зазначили, що посилили заходи безпеки біля Офісу Президента через акцію протесту. На місці чергують поліцейські спільно з військовослужбовцями Нацгвардії.

Правоохоронці у межах своєї компетенції негайно реагують на всі провокації. Закликаємо організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства і не порушувати громадський порядок,

– заявили у поліції.

У бік силовиків кинули фаєр: дивіться відео

У Києві почалися сутички під ОП: дивіться відео

Протести у Києві переросли у сутички: дивіться відео

Ситуація на протестах у Києві напружена: дивіться відео

Протести на підтримку Стерненка: головне

23 лютого в Одесі відбувся суд над активістом Сергієм Стерненком. Судді приморського суду Одеси визнали його винним у справі 6-річної давності та засудили Стерненка до 7 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

У відповідь на несправедливий вирок суду українці почали виходити на вулиці. Загалом акції на підтримку Стерненка анонсували у понад 20 містах України, а також польській Варшаві.

Не минулося без сутичок та затримань. Так, у Житомирі на акції протесту поліція затримала людей, які у центрі під час акції протесту підпалили шини.



Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу