У Києві 13 січня відбулась нарада за участі Володимира Зеленського, на якій президентові знову представили скандальний російський проєкт меморіалу "Бабин Яр". Єврейська громада в Україні виступає проти нього – нібито керівник проєкту хоче експлуатувати жертв, які були розстріляні в Яру.

Зокрема Ілля Хржановський пропонує зробити елементи віртуальної реальності у якій відвідувачі зможуть відчути себе жертвами або ж нацистами та "колаборантами". Обурення з цього приводу висловив у фейсбуці громадський діяч та дисидент єврейського походження, віцепрезидент Конгресу національних громад України Йосиф Зісельс.

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Він переконаний, що цей проєкт – черговий елемент інформаційної війни Росії проти України. Крім того, президенту не пропонують альтернативний, український, проєкт – а він, на переконання, Зісельса набагато кращий.

Керівництво України не змогло і на цей раз чітко та прямо зупинити чергову російську агресію на інформаційному фронті гібридної війни, незважаючи на негативну реакцію щодо російського проєкту взагалі та, зокрема, проти будівництва меморіальної синагоги на православному цвинтарі з боку чисельних представників єврейської громади України та решти громадянського суспільства, на сотні негативних публікацій проти російського проєкту впродовж 2020 року, на тисячі підписів під багатьма зверненнями,

– обурюється громадський діяч.

Він пояснює, що ціль громадянських протестів не синагога, але провокація російської сторони, яка вже не в перший раз збуджує міжнаціональні конфлікти в Україні, намагаючись довести всьому світові, що українці – антисеміти.

Передісторія