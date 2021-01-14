Зеленському продовжують нав’язувати російський проєкт меморіалу "Бабин Яр": євреї проти
У Києві 13 січня відбулась нарада за участі Володимира Зеленського, на якій президентові знову представили скандальний російський проєкт меморіалу "Бабин Яр". Єврейська громада в Україні виступає проти нього – нібито керівник проєкту хоче експлуатувати жертв, які були розстріляні в Яру.
Зокрема Ілля Хржановський пропонує зробити елементи віртуальної реальності у якій відвідувачі зможуть відчути себе жертвами або ж нацистами та "колаборантами". Обурення з цього приводу висловив у фейсбуці громадський діяч та дисидент єврейського походження, віцепрезидент Конгресу національних громад України Йосиф Зісельс.
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Він переконаний, що цей проєкт – черговий елемент інформаційної війни Росії проти України. Крім того, президенту не пропонують альтернативний, український, проєкт – а він, на переконання, Зісельса набагато кращий.
Керівництво України не змогло і на цей раз чітко та прямо зупинити чергову російську агресію на інформаційному фронті гібридної війни, незважаючи на негативну реакцію щодо російського проєкту взагалі та, зокрема, проти будівництва меморіальної синагоги на православному цвинтарі з боку чисельних представників єврейської громади України та решти громадянського суспільства, на сотні негативних публікацій проти російського проєкту впродовж 2020 року, на тисячі підписів під багатьма зверненнями,
– обурюється громадський діяч.
Він пояснює, що ціль громадянських протестів не синагога, але провокація російської сторони, яка вже не в перший раз збуджує міжнаціональні конфлікти в Україні, намагаючись довести всьому світові, що українці – антисеміти.
Передісторія
- Довкола російського проєкту вже неодноразово виникали скандали. Зокрема, у лютому 2020 новопризначений художній керівник проєкту росіянин Ілля Хржановський запропонував перейменувати станцію метро "Дорогожичі" на "Бабин Яр". Це викликало гнівну реакцію містян.
- 300 українських євреїв вже підписалися проти російського проєкту Меморіалу в Бабиному Яру, підтриманого Зеленським.
- У жовтні 2020 року у Києві ініціювали створення руху опору проти російської концепції Бабиного Яру.
- Ілля Хржановський є режисером скандального фільму "Дау". В одній з частин викладеної в інтернет стрічки міститься сцена, яку можна трактувати як насильство над дітьми, які на час зйомок були взяті з харківського дитбудинку. Творці "Дау" наполягають, що ніякого насильства не було, а дитячі крики посилили при монтажі.
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