Проїхав на даху майже 100 метрів: у Києві трапилась карколомна ДТП з іномарками – фото, відео

У Києві водій автомобіля Chevrolet зіткнувся з автомобілем Ford. Chevrolet перевернувся на дах й проїхав так майже 100 метрів.
Водій, ймовірно, був п'яний та порушив правила дорожнього руху. Його забрала швидка медична допомога. Аварія трапилась вранці 22 травня на вулиці Вадима Гетьмана.
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Chevrolet перекинулась на дах
Місцевий телеграм-канал dtp.kiev.ua пише, що водій Chevrolet "підрізав" Ford. Згідно з інформацією телеграм-каналу Київ Оперативний | Kyiv Operative, через це Ford відкинуло у відбійник і розвернуло. Паралельно Chevrolet з двома пасажирами перекинувся на дах й просунувся так майже 100 метрів.
Ймовірна причина аварії – водій Chevrolet їхав на великій швидкості та не впорався з керуванням. Це й призвело до зіткнення авто.
Згодом водій Chevrolet, який не отримав ніяких травм, погодився пройти перевірку за допомогою технічного приладу марки Drager. Він виявив у водія 0,92 проміле алкоголю. Попередньо відомо, що пасажир Chevrolet також був нетверезий. Водія-порушника забрали в лікарню. Про стан іншого водія наразі нічого не відомо.
У патрульній поліції підтвердили аварію
В управлінні патрульної поліції Києва 24 каналу підтвердили факт ДТП.
"Орієнтовно о 4 ранку 22 травня трапилось ДТП за участю двох автомобілів. У результаті чого автомобіль був перевернутий на бік", – розповів черговий патрульної поліції Максим Прижегоцький.
Попередньо у поліції додали, що у водія були ознаки алкогольного сп'яніння.Зверніть увагу! У Києві сталася ДТП за участю вантажівки. За попередніми даними, водій вантажівки не впорався із керуванням, через що транспортний засіб опинився на боці. Водій отримав травми, йому надали медичну допомогу. Ймовірно, водій не зміг впоратися з керуванням на мокрій та слизькій після опадів ділянці дороги.