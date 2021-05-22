Проїхав на даху майже 100 метрів: у Києві трапилась карколомна ДТП з іномарками – фото, відео

У Києві водій автомобіля Chevrolet зіткнувся з автомобілем Ford. Chevrolet перевернувся на дах й проїхав так майже 100 метрів.

Водій, ймовірно, був п'яний та порушив правила дорожнього руху. Його забрала швидка медична допомога. Аварія трапилась вранці 22 травня на вулиці Вадима Гетьмана.

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Chevrolet перекинулась на дах

Місцевий телеграм-канал dtp.kiev.ua пише, що водій Chevrolet "підрізав" Ford. Згідно з інформацією телеграм-каналу Київ Оперативний | Kyiv Operative, через це Ford відкинуло у відбійник і розвернуло. Паралельно Chevrolet з двома пасажирами перекинувся на дах й просунувся так майже 100 метрів.

Ймовірна причина аварії – водій Chevrolet їхав на великій швидкості та не впорався з керуванням. Це й призвело до зіткнення авто.

Згодом водій Chevrolet, який не отримав ніяких травм, погодився пройти перевірку за допомогою технічного приладу марки Drager. Він виявив у водія 0,92 проміле алкоголю. Попередньо відомо, що пасажир Chevrolet також був нетверезий. Водія-порушника забрали в лікарню. Про стан іншого водія наразі нічого не відомо.

У патрульній поліції підтвердили аварію

В управлінні патрульної поліції Києва 24 каналу підтвердили факт ДТП.

"Орієнтовно о 4 ранку 22 травня трапилось ДТП за участю двох автомобілів. У результаті чого автомобіль був перевернутий на бік", – розповів черговий патрульної поліції Максим Прижегоцький.

Попередньо у поліції додали, що у водія були ознаки алкогольного сп'яніння.

водій не зміг впоратися з керуванням на мокрій та слизькій після опадів ділянці дороги.