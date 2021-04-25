На проспекті Перемоги в Києві 25 квітня сталася серйозна ДТП. Водій у стані алкогольного сп'яніння на величезній швидкості вилетів з дороги та врізався в огорожу. Наразі чоловік перебуває у важкому стані у лікарні.

П'яна ДТП трапилася у столиці в ніч на 25 квітня. У ній постраждав 21-річний водій Skoda.

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Що відомо про ДТП

Водій автівки на великій швидкості вилетів з дороги на огорожу. Його ремінь був застебнутий за сидінням.

З машини чоловіка витягали співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

В якому стані постраждалий

Патрульні повідомляють, що чоловік отримав серйозні травми. Наразі він у важкому стані перебуває у лікарні.

У водія правоохоронці виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Результат освідування на місці – 1,58 проміле, що майже у 8 разів перевищує дозволений рівень.

Аварії через алкоголь в Україні у 2021 році

Від початку року до 31 березня керування транспортом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння стало причиною понад 1 000 ДТП в Україні.

У них травмувалася 171 людина, а 14 – загинули.

П'яний чоловік потрапив у ДТП в Києві: дивіться відео

Аварія трапилася на проспекті Перемоги в Києві: дивіться карту