У Києві п'яний водій на величезній швидкості вилетів з дороги на огорожу

Джерело:Телеграм-канал Dtp.kiev
На проспекті Перемоги в Києві 25 квітня сталася серйозна ДТП. Водій у стані алкогольного сп'яніння на величезній швидкості вилетів з дороги та врізався в огорожу. Наразі чоловік перебуває у важкому стані у лікарні.
П'яна ДТП трапилася у столиці в ніч на 25 квітня. У ній постраждав 21-річний водій Skoda.
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Водій автівки на великій швидкості вилетів з дороги на огорожу. Його ремінь був застебнутий за сидінням.
З машини чоловіка витягали співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Патрульні повідомляють, що чоловік отримав серйозні травми. Наразі він у важкому стані перебуває у лікарні.
У водія правоохоронці виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Результат освідування на місці – 1,58 проміле, що майже у 8 разів перевищує дозволений рівень.
П'яний чоловік потрапив у ДТП в Києві: дивіться відео
Аварія трапилася на проспекті Перемоги в Києві: дивіться карту