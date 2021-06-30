Про цю подію на вулиці Генерала Жмаченка повідомили 30 червня. В момент нападу 47-річний зловмисник був п'яним.
До теми Від 2 до 12 років тюрми: у Раду внесли законопроєкт про кримінал за насилля над медиками
Що відбувалося в цей день
- Між літньою матір'ю та її п'яним сином виник конфлікт.
- У ході нього жінка викликала у свою квартиру швидку.
- Однак невідомо, яка була причина виклику.
- Коли п'яний побачив лікаря, вдарив його ножем у живіт.
- Після цього він втік звідти.
- А пораненому надали першу допомогу та госпіталізували.
Що загрожує за такий злочин
Правоохоронці незадовго після цього затримали чоловіка, який раніше не був судимий. Тепер він фігурує у кримінальному провадженні за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження. Максимальне покарання за нею – вісім років ув'язнення.
Також зловмиснику вже обрали запобіжний захід. На суд він буде чекати в слідчому ізоляторі без права внесення застави.