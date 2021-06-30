У Києві п'яний чоловік порізав лікаря: потерпілого госпіталізували

У Дніпровському районі Києва чоловік накинувся на медика швидкої з ножем. Потерпілий зазнав поранення і його госпіталізували.

Про цю подію на вулиці Генерала Жмаченка повідомили 30 червня. В момент нападу 47-річний зловмисник був п'яним.

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Що відбувалося в цей день

Між літньою матір'ю та її п'яним сином виник конфлікт.

У ході нього жінка викликала у свою квартиру швидку.

Однак невідомо, яка була причина виклику.

Коли п'яний побачив лікаря, вдарив його ножем у живіт.

Після цього він втік звідти.

А пораненому надали першу допомогу та госпіталізували.

Що загрожує за такий злочин

Правоохоронці незадовго після цього затримали чоловіка, який раніше не був судимий. Тепер він фігурує у кримінальному провадженні за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження. Максимальне покарання за нею – вісім років ув'язнення.

Також зловмиснику вже обрали запобіжний захід. На суд він буде чекати в слідчому ізоляторі без права внесення застави.