Аварія сталася вночі в Липовецькому районі Вінницької області. У Volkswagen, за кермом якого був старший сержант Роман Шахно, перебували троє пасажирів. Всі вони – уродженці села Нова Прилука.

Раніше ми писали про це На Вінниччині п'яний патрульний з Києва скоїв смертельну ДТП, його затримали: фото

Деталі

У ДТП постраждали двоє братів-пасажирів (у одного з них, теж поліцейського, перелом хребта) і загинула молода жінка – сиротою залишилася семирічна дитина. Рівень алкоголю в крові водія виявився перевищений у шість разів.

32-річний сержант патрульної поліції Києва був затриманий на місці аварії. Його відвезли в наркодиспансер приблизно через 2,5 години після ДТП.

Автівка під керуванням патрульного вилетіла у кювет / Фото пресслужби ДБР

Драгер показав 1,33 проміле алкоголю в крові, що перевищує гранично допустиму норму більш ніж у шість разів.

П'яний водій пояснив, що його на дорозі нібито засліпив автомобіль, що їхав назустріч, до того ж в цей час йшов дощ. Шахно намагався притиснутися до узбіччя, але в підсумку вилетів у кювет.

Винуватець ДТП розповідає деталі: відео

У ДТП втратив старшого брата

19 років тому старший брат Романа загинув у ДТП, будучи пасажиром. Тому інформація, що поліцейський, та ще й який пережив таку особисту трагедію, сів п'яним за кермо, шокувала жителів села.

Роман Шахно служить у столиці України, одружений, є син. Сім'я зареєстрована в одному зі столичних гуртожитків.

Що загрожує поліцейському

Смертельною ДТП із загиблою і постраждалими зараз займаються слідчі Хмельницького територіального управління ДБР за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції.

Патрульному, який сів п'яним за кермо свого автомобіля, загрожує до 10 років позбавлення волі.