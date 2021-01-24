П'яний водій влаштував аварію за участю 7 авто в Києві: опісля виникла сутичка – відео, фото

У Києві 24 січня сталася масштабна ДТП за участю аж 7 машин. За даними ЗМІ, винуватець був п'яним і протаранив 3 пари авто в черзі перед світлофором. А за деякий час він ще й став ініціатором штовханини. На щастя обійшлося без потерпілих.

Деталі ДТП за участю 7 машин у Києві та сутички

Інцидент трапився на площі Перемоги. Винуватець керував Infiniti. У результаті аварії в 3 машин відлетіли колеса. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

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Що відбувалося на місці масштабної ДТП у Києві / Фото dtp.kiev.ua

Опісля на місце прибула "підтримки правопорушника". І вони намагалися завадити зйомці журналісту ресурсу. Зрештою виникла штовханина. За словами представників dtp.kiev.ua, ані правоохоронці, ані інші водії навіть не спробували втрутитися, аби погасити конфлікт.

Аварія за участю 7 авто в Києві: на місці виникла сутичка – відео