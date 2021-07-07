П'яний водій збив на смерть дівчину в Яремче: він нібито обіймає посаду в поліції

У Яремче п'яний водій збив на смерть дівчину на мотоциклі. Це сталось 6 липня. У соцмережах стверджують, що винуватець ДТП нібито обіймає посаду в МВС.

Наразі ця інформація не підтверджена офіційно. Втім, 24-річний киянин Антонюк Сергій Русланович затриманий. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко запевняє, що водія притягнуть до відповідальності.

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Деталі ДТП

6 липня о 07:15 в Яремче водій Volkswagen Touareg на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху.

Його авто зіткнулось з мотоциклом Bajaj Pulsar NS200.

Ним керувала 32-річна киянка.

На жаль, вона померла на місці ДТП.

Водій автомобіля, який народився у Києві, травм не отримав. В машині він був один.

У крові винуватця ДТП виявили алкоголь.

Нібито працює в поліції

Інформацію про те, що винуватець ДТП Сергій Антонюк працює в МВС оприлюднили на сайті frankivsk24.online. За даними видання, чоловік обіймає посаду старшого інспектора криміналістичного відділу СУ ГУНП в Житомирській області.

Про те, що Антонюк має відповідну освіту підтверджують й у спільноті "Байкери України". Одна з користувачів фейсбуку опублікувала скриншоти, які підтверджують, що Антонюк навчався в академії МВС.

Інформація з бази даних / Cкриншот з фейсбуку

Також "байкери" знайшли інформацію про те, що Сергій Антонюк не вперше порушував правила дорожнього руху.

Батько теж обіймає посаду

За непідтвердженою інформацією батько винуватця ДТП Антонюк Руслан Сергійович обіймає таку посаду – начальник Відділу державного екологічного нагляду (контролю) ПЗФ, лісів і рослинного світу Державної екологічної інспекції Поліського округу.

Руслан Антонюк був фігурантом журналістських розслідувань. Зокрема видання "Наші гроші" писали, що він з копійчаною зарплатнею тримав в заставі квартиру за 13 мільйонів у Києві.