Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький вважає, що ситуація з розповсюдженням COVID-19 у столиці вже покращилася.

За словами нардепа від "Слуги народу", Київ може вийти з червоної зони карантину, оскільки ситуація з рівнем госпіталізацій хворих на COVID-19 вже поліпшилася. Але ж загалом ситуація в Україні, як стверджує Радуцький, дуже погана.

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Посадовець схвально оцінив наслідки локдауну на захворюваність в регіонах.

У Києві покращення дуже умовне

Радує, що ті області, які повністю дотримувалися вимог локдауну, зокрема Закарпатська область, вийшли на нормальні показники, і вже перебувають не в червоній зоні. Сподіваюся, що найближчим часом з червоної зони також вийде Київ. Вже п'ятий – шостий день ми спостерігаємо стабільність госпіталізацій,

– підкреслив Радуцький.

Нардеп виступив за те, щоб заборонити міжобласне сполучення на період церковних свят.

Втім, за даними Центру громадського здоров'я, проблема з критичним рівнем госпіталізації важких хворих до лікарень столиці не є вирішеною. У столиці фіксують перевищення епідпорогу на рівні 119,8%.

Рівень госпіталізацій для послаблення карантину має сягнути відмітки у 60 на 100 тисяч населення. Однак за 3 останніх доби у Києві показники є значно вищими:

103,7 за 9 квітня;

103,3 за 10 квітня;

97,6 за 11 квітня.

При цьому набагато більшим від відносної норми є й показник завантаженості ліжок із киснем.



Показники Києва не дозволяють послаблювати карантин / Інформація ЦГЗ