У Києві на Автовокзальному шляхопроводі, який є одним з головних, до 15 квітня обмежили рух транспорту. Там ремонтують конструкції біля дороги.

Роботи тривають у напрямку Голосіївського проспекту. Рух там обмежили лише в першій смузі. До теми Через ремонт вулиці Бандери у Львові змінили маршрути руху трамваїв та тролейбусів

Місце ремонту автопроводу / Зображення Київської міськради Чому рух обмежений Автовокзальний шляхопровід розташовується між Деміївською та Либідською площами. Причиною обмеження руху є те, що працівники Київавтодору там розпочали ремонт гранітних бортів біля дороги.

Місце розташування Автовокзального шляхопроводу / Карта Google Зверніть увагу! У Києві також триває плановий ремонт шляхопроводу на перетині Кільцевої дороги та проспекту Леся Курбаса. Там рух буде обмежено до 30 квітня.