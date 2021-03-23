На одному з головних шляхопроводів Києва частково обмежили рух: ремонт триватиме майже місяць

Джерело:Київська міськрада
У Києві на Автовокзальному шляхопроводі, який є одним з головних, до 15 квітня обмежили рух транспорту. Там ремонтують конструкції біля дороги.
Роботи тривають у напрямку Голосіївського проспекту. Рух там обмежили лише в першій смузі.
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Місце ремонту автопроводу / Зображення Київської міськради
Автовокзальний шляхопровід розташовується між Деміївською та Либідською площами. Причиною обмеження руху є те, що працівники Київавтодору там розпочали ремонт гранітних бортів біля дороги.Зверніть увагу! У Києві також триває плановий ремонт шляхопроводу на перетині Кільцевої дороги та проспекту Леся Курбаса. Там рух буде обмежено до 30 квітня.