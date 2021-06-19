Мовиться про 18-кілометрову ділянку, яка веде від столиці до міжнародного аеропорту "Бориспіль". Ремонтні роботи вестимуть на дорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський.

Читайте також З України через "Бориспіль" хотіли вивезти запчастини для військових літаків: відео

В Укравтодорі уточнили, що проїзд відповідною ділянкою закриють від 23 червня. Завершити їх планують до 20 серпня. Там, зокрема, встановлять нове дорожнє покриття, сучасне освітлення, дорожні знаки та розмітку.

Ділянка, на якій стартують ремонтні роботи: дивіться на карті



Згідно з даними Укравтодору, востаннє реконструкція дороги на згаданій ділянці проводили ще у 2004 році. Там запевнили, що дорога утримувалась в належному стані.

Що кажуть у "Борисполі"

У пресслужбі аеропорту "Бориспіль" пояснили, що рух у 2 сторони буде здійснюватись по проїзду у напрямку Києва. Водіїв закликали бути уважними та слідкувати за новими знаками й вказівками регулювальників дорожнього руху.

Крім цього, мандрівників попередили, що через ремонт дорога до летовища може займати більше часу ніж зазвичай. Пасажирам рекомендують враховувати це