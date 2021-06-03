Відео цього інциденту оприлюднили 3 червня. Однак, коли саме це трапилося – невідомо.

Теж у столиці У Києві помітили летючу тарілку: її у музей привіз евакуатор

Більше про цей курйоз

На цьому ролику спеціальна машина сипле суміш для ремонту доріг у кузов вантажівки.

Проте все йде не за планом та вона промахується.

Тому те, що мало стати новеньким асфальтом, просто сиплеться на кришку кузова та падає на землю.

Попри такий розвиток подій, працівників це зовсім не бентежить.

Один із них лише спокійно махнув водієві вантажівки, щоб він здав трохи назад.

Київські ремонтники доріг сипали не туди та зганьбились: відео "1+1"

Зверніть увагу! 31 травня оприлюднили відео нападу ворон на киянина. Він від них намагався втекти, але птахи кинулись навздогін. Такий самий випадок трапився й 3 червня. Однак наступного разу вже 1 ворона напала на жінку.