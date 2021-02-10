До помешкання міністра юстиції України Дениса Малюськи прийшли люди з фаєрами – він назвав їх "тітушками", але вони сказали, що представляють "Правий сектор". Таку акцію провели на тлі рейдерського захоплення "Столичного ринку".

Міністр захищає правопорядок й заявив, що у рейдерській схемі задіяні нотаріус, державний реєстратор та якісь невідомі "віп-персони".

Читайте також Безсумнівно, Крим – це Україна: як блокування телеканалів змінило риторику ОПЗЖ

За словами Малюськи державний реєстратор викинув з ЄДР інформацію про заборону суду на реєстраційні дії, а одразу після цього приватний нотаріус оформив перехід контролю за юридичною особою до іншої особи.

Офіс протидії рейдерству зреагував швидко – уже 15 грудня усе повернули як було, а реєстратору анулювали доступ до реєстру,

– пише міністр у фейсбуці.

Власник ринку не звертався до міністра

Також він підкреслив, що реальний власник ринку не звертався до нього щодо захисту.

У реальності біс його знає хто реальний власник, бенефіціар, ринку. Він, і це реально дивно, не виходив на зв’язок та не намагався себе захистити,

– повідомив Малюська.

Міністр написав, що власник також намагається вирішити питання з допомогою якоїсь "віп-персони".

Урядовець зазначив, що можливо власником ринку є одіозний Юрій Іванющенко.

Хто такий Юрій Іванющенко? Колишній нардеп від "Партії регіонів". Відомий за прізвиськом "Юра Єнакіївський". За даними ЗМІ він є відомим кримінальним авторитетом. Фігурант низки кримінальних справ. Іванющенка пов’язують з колишнім президентом України Віктором Януковичем. Арсен Аваков заявляв, що Іванющенко організовував і фінансував "тітушек", які викрадали, били і вбивали активістів Євромайдану в лютому 2014 року.

"Ймовірно він отримав цей ринок корупційним шляхом", підкреслює Малюська. Проте міністр вважає, що навіть такого власника необхідно захищати.

Чому ринок потрібно відібрати і віддати іншим "бєспредельщікам", а не, наприклад, державі, залишилось поза будь-яким поясненням,

– зазначив Малюська.

"Правий сектор" та пікет будинку Малюськи

Зрештою невдоволені діями міністра юстиції рейдери, які намагаються переписати на себе ринок, відправили до будинку Малюськи "активістів", які до того пікетували міністерство. Люди кажуть, що представляють "Правий сектор", проте міністр впевнений – це звичайні найманці – "тітушки".

Кілька десятків тітушок знайшли мою домівку і своїми факелами, криками та скандуванням матів добряче полякали усіх моїх сусідів та дітей, які були вдома. Мораль цієї історії така: окремі елементи диких 90-их, які здавалися уже давно забутими, усе ще живі. І з цим треба щось терміново робити,

– резюмував міністр.

Передісторія