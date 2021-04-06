Залізниця продовжує працювати попри жорсткі карантинні обмеження у Києві. Представники Укрзалізниці спільно з Нацполіцією провели спеціальні рейди для перевірки дотримання карантинних вимог.

Перший рейд відбувся 5 квітня, після введення у дію посиленого карантину в столиці. Дотримання дистанції та маскового режиму перевірили на вокзалах та у вагонах поїздів.

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Деталі рейду поліції

За словами глави правління Укрзалізниці Івана Юрика, установа дбає про безпеку та комфорт пасажирів і залізничників, тому дотримується усіх карантинних правил.

Під час рейдів проінспектували поїзди:

№142 за напрямком Бахмут – Львів;

"Інтерсіті+" №724 Київ – Харків;

експрес №831 Бориспіль – Київ.

Результати перевірки Укрзалізниці

Правоохоронці склали лише 1 протокол про адміністративне порушення для пасажира на вокзалі без маски. Водночас попередження отримали понад 20 пасажів у вагонах, які неправильно використовували захисну маску.



Рейди поліції на вокзалах та вагонах будуть регулярними / Скриншот з відео Укрзалізниці

В Укрзалізниці запевнили, що контроль маскового режиму посилили, а також пасажирів інформуватимуть про небезпеку COVID-19. Зокрема, оголошення розмістять на табло та використовуватимуть аудіосповіщення.

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Керівництво Укрзалізниці планує продовжити рейди поїздами та електричками із поліцією. Також там закликали пасажирів не нехтувати правилами безпечних подорожей під час карантину.

Що відомо про карантин у Києві