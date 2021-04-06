Рейди в Укрзалізниці: поліція перевірила дотримання карантинних вимог у вагонах
Залізниця продовжує працювати попри жорсткі карантинні обмеження у Києві. Представники Укрзалізниці спільно з Нацполіцією провели спеціальні рейди для перевірки дотримання карантинних вимог.
Джерело:Пресслужба Укрзалізниці
Перший рейд відбувся 5 квітня, після введення у дію посиленого карантину в столиці. Дотримання дистанції та маскового режиму перевірили на вокзалах та у вагонах поїздів.
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Деталі рейду поліції
За словами глави правління Укрзалізниці Івана Юрика, установа дбає про безпеку та комфорт пасажирів і залізничників, тому дотримується усіх карантинних правил.
Під час рейдів проінспектували поїзди:
- №142 за напрямком Бахмут – Львів;
- "Інтерсіті+" №724 Київ – Харків;
- експрес №831 Бориспіль – Київ.
Результати перевірки Укрзалізниці
Правоохоронці склали лише 1 протокол про адміністративне порушення для пасажира на вокзалі без маски. Водночас попередження отримали понад 20 пасажів у вагонах, які неправильно використовували захисну маску.
Рейди поліції на вокзалах та вагонах будуть регулярними / Скриншот з відео Укрзалізниці
В Укрзалізниці запевнили, що контроль маскового режиму посилили, а також пасажирів інформуватимуть про небезпеку COVID-19. Зокрема, оголошення розмістять на табло та використовуватимуть аудіосповіщення.
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Керівництво Укрзалізниці планує продовжити рейди поїздами та електричками із поліцією. Також там закликали пасажирів не нехтувати правилами безпечних подорожей під час карантину.
Що відомо про карантин у Києві
- У столиці ввели карантин з 5 квітня 2021 року через велику кількість інфікованих.
- Кияни можуть користуватись громадським транспортом, якщо мають спецпропуски.
- Зафіксували декілька випадків спекуляцій спецперепустками.
- Там перестали працювати дитячі садочки та школи, а також закрили деякі дитячі майданчики.
- Заклади громадського харчування мають обслуговувати клієнтів лише на винос або доставкою.
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