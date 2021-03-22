Замість риби виловив хлопця на крижині: історія порятунку підлітка на Київщині – відео

Киянин Річард Горда врятував 11-річного хлопчика. У неділю, 21 березня, підліток застряг на крижині у 20 метрах від берега. Рибалка за допомогою спінінга притягнув його на сушу.

Ситуація трапилась на річці Десенці у Києві. Крижина відкололась від берега та разом із хлопцем почала швидко віддалятися.

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Як врятували хлопця

Двоє рибалок – рятівник та його друг – були очевидцями цієї події. Річард Горда почав діяти миттєво.

Він схопив спінінг свого товариша і кинув шнур підлітку. Таким чином за допомогою рибальського спорядження чоловік потрохи притягнув кригу назад до берега.

Рибалка зазначив, що хлопець відплив десь на 20 метрів від суші. Тож глибина річки в тому місці могла сягати 15 метрів.

Після інциденту підліток з другом пішов додому.

Сам Річард свої дії не вважає подвигом. На його думку, він лише опинився у потрібному місці у правильний час.

Мережею вже поширюються жарти, що ця ситуація – найкраща реклама для бренду рибальського спорядження.

Відео очевидця події про порятунок підлітка: відео

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