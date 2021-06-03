Ринок "Столичний" захопили озброєні тітушки: їм протистоять спецназ поліції та Нацгвардія

На ринок "Столичний", що у Києві, зранку 3 червня напали озброєні чоловіки. Вони проникли на територію ринку та почали трощити прилавки й товари. На місце прибули правоохоронці.

Інформацію про озброєних чоловіків на ринку "Столичний" підтвердили у поліції Києва. За останніми даними, фізичного протистояння вдалося уникнути.

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Що відбувалося на ринку "Столичний"

Зранку 3 червня група озброєних чоловіків в балаклавах і без розпізнавальних знаків проникли на територію ринку "Столичний". Ймовірно, це було рейдерське захоплення, адже невідомі привезли із собою драбини, сокири та кувалди.

Зрештою вони використали їх, аби потрапити на територію ринку. Після цього вони почали трощити все підручними засобами. Нападники були у бронежилетах, масках та касках. Також вони мали жовті пов'язки зі скотчу на лівій руці.

На виклик оперативно прибули київські правоохоронці. У супроводі Нацгвардії вони затримали 4 тітушок, які чатували на прохідній до території ринку і не давали заїхати автобусам. До них застосували сльозогінний газ.

Протистояння на ринку "Столичний": дивіться відео

Що відбувалося на ринку "Столичний" / Фото "Обозреватель"

Як діяли правоохоронці

Коли на місце події прибув столичний спецназ, вони у супроводі бійців Нацгвардії оточили периметр ринку. З павільйону вибігло приблизно 80 нападників, але до бійки з поліцією не дійшло. Згодом два взводи силовиків у супроводі тітушок відправилися до захопленого павільйону. Всі входи заблокували, а всередині тривають слідчі дії.

Як повідомили у поліції, українським правоохоронцям вдалося взяти ситуацію під свій контроль і вони забезпечують публічний порядок на ринку "Столичний". На щастя, постраждалих внаслідок рейдерського захоплення немає.

Нині поліція охороняє публічний порядок та проводить превентивні заходи на ринку "Столичний". Найближчим часом буде надано правову оцінку діям учасників конфлікту та прийнято рішення щодо притягнення їх до відповідальності,

– зазначили правоохоронці.

За останніми даними центральний в'їзд і виїзд з території ринку залишається фактично заблокованим причепами.