РНБО може обговорити питання про зупинення транспорту в Києві, – Верещук

Через потрапляння у червону зону у Києві можуть зупинити рух транспорту. Відповідне питання, ймовірно, обговорять на засіданні Ради національної безпеки та оборони 19 березня.

Наразі транспорт у столиці працює в штатному режимі. Про можливість обговорення питання щодо зупинення руху транспорту в Києві у коментарі VESTI заявила народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук.

До теми На Київщині не планують вводити тотальний локдаун, – голова ОДА Володін

"Це (зупинення руху транспорту у Києві – 24 канал) буде означати повний локдаун. Багато людей можуть залишитися без засобів до існування, тому такі питання потрібно обмірковувати дуже уважно і, я сподіваюся, що на засіданні РНБО це питання піднімуть", – повідомила Ірина Верещук.

Згідно з обмеженнями, які притаманні червоній карантинній зоні – у Києві під час локдауну громадський транспорт мав би курсувати, але з перевезенням людей лише на сидячих місцях.

Відповідне засідання Ради нацбезпеки та оборони має відбутись 19 березня о 17:00, його збирає президент Володимир Зеленський.

Обмеження у Києві через локдаун

Через карантинні обмеження у Києві заборонять роботу торговельно-розважальних центрів та закладів культури.

У випадку, якщо площа приміщення менша, ніж 10 квадратних метрів на 1 особу – у місті скасують проведення релігійних чи масових заходів.

Закладам громадського харчування дозволено готувати їжу лише "на виніс".

Салони краси можуть працювати лише за попереднім записом.

Водночас після закінчення канікул – школи перейдуть на дистанційне навчання, а дитсадки – працюватимуть.