РНБО може обговорити питання про зупинення транспорту в Києві, – Верещук

Джерело:24 канал
Через потрапляння у червону зону у Києві можуть зупинити рух транспорту. Відповідне питання, ймовірно, обговорять на засіданні Ради національної безпеки та оборони 19 березня.
Наразі транспорт у столиці працює в штатному режимі. Про можливість обговорення питання щодо зупинення руху транспорту в Києві у коментарі VESTI заявила народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук.
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"Це (зупинення руху транспорту у Києві – 24 канал) буде означати повний локдаун. Багато людей можуть залишитися без засобів до існування, тому такі питання потрібно обмірковувати дуже уважно і, я сподіваюся, що на засіданні РНБО це питання піднімуть", – повідомила Ірина Верещук.
Згідно з обмеженнями, які притаманні червоній карантинній зоні – у Києві під час локдауну громадський транспорт мав би курсувати, але з перевезенням людей лише на сидячих місцях.
Відповідне засідання Ради нацбезпеки та оборони має відбутись 19 березня о 17:00, його збирає президент Володимир Зеленський.Зверніть увагу! Через складну ситуацію з COVID-19 у Києві з 20 березня вводять локдаун, відповідні обмеження триватимуть 3 тижні – до 9 квітня включно. Таке рішення оголосив мер Віталій Кличко.