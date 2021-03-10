Роботу київського метро змінять через великий футбол

3 найближчі до НСК "Олімпійський" станції столичної підземки працюватимуть із обмеженнями через зустріч київського "Динамо" з іспанським Вільярреалом.

Про можливі зміни у роботі найважливішого транспорту Києва повідомили комунальники за день до матчу.

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Як зазначили представники метрополітену, перед початком 1/8 фіналу Ліги Європи одна зі станцій працюватиме лише на вихід. Після матчу зачинять на вхід 3 станції підземки.

Як працюватиме метро у Києві у день футбольного матчу

Щоб уникнути надмірного завантаження найближчих до головного стадіону країни станцій, перед початком гри до 19:55 11 березня працівники метро зачинять вхід на станцію "Олімпійська".

Коли ж на стадіоні пролунає фінальний свисток, вхід також буде зачинений на станціях:

"Олімпійська";

"Палац спорту";

"Площа Льва Толстого".

У метрополітені вкотре наголосили, що механізм обмежень застосовують заради уникнення масового скупчення пасажирів на платформах, а також для того, щоб у підземці не стався колапс через перевантаження потягів.