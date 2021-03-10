Роботу київського метро змінять через великий футбол

Джерело:Київський метрополітен
3 найближчі до НСК "Олімпійський" станції столичної підземки працюватимуть із обмеженнями через зустріч київського "Динамо" з іспанським Вільярреалом.
Про можливі зміни у роботі найважливішого транспорту Києва повідомили комунальники за день до матчу.
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Щоб уникнути надмірного завантаження найближчих до головного стадіону країни станцій, перед початком гри до 19:55 11 березня працівники метро зачинять вхід на станцію "Олімпійська".
Коли ж на стадіоні пролунає фінальний свисток, вхід також буде зачинений на станціях:
У метрополітені вкотре наголосили, що механізм обмежень застосовують заради уникнення масового скупчення пасажирів на платформах, а також для того, щоб у підземці не стався колапс через перевантаження потягів.