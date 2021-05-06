До Рокитного на Київщині дійшла декомунізація: у селищі таки зняли заборонену символіку

У Київській області, у селищі Рокитне, що у Білоцерківському районі, виник скандал. Місцева влада вирішила пофарбувати до 9 травня стелу та оновити на ній комуністичну символіку, яка заборонена в Україні.

Справу майже завершили – стелу пофарбували у червоні кольори й оновили зірку. Втім, після розголосу все довелося переробити.

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Етапи декомунізації в Рокитному

Готувались до свята у Рокитному заздалегідь – 5 травня почали оновлювати стелу. Постамент із червоною комуністичною зіркою із зображенням серпа та молота почали перефарбовувати.

Згодом таки вирішили зафарбувати саму зірку й нарешті, коли у селище поїхали журналісти, цей символ взагалі демонтували, а стелу почали фарбувати у жовто-блакитні кольори.

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