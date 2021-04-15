Росіянин, який має довідку з психлікарні, пограбував жінку у Києві

У Києві стався дивний інцидент – росіянин на вулиці відібрав у жінки сумку, погрожуючи ножем. Коли його впіймали, він повідомив, що має довідку з психлікарні, а до нападу готувався 2 місяці.

Це сталось на вулиці Ярославів Вал. Свій вчинок чоловік пояснив намаганням привернути увагу київської поліції до жебраків на вулицях, які, на його думку "вимагають гроші у людей".

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Деталі інциденту

У соцмережах опублікували відео як нападник вже тікав від іншого чоловіка, який хотів забрати сумку, але росіянин витягнув ножа й той зник.

Потім до грабіжника підбігла й жінка, у котрої відібрали сумку, але вона впала. Перед тим росіянин розмахував перед нею ножем й можливо зачипив жінку.

Все це відбувалось на тлі музики, яка лунала на вулиці – грали на скрипці.

Росіянин пограбував жінку у Києві: дивіться відео

Готував провокацію 2 місяці

Пізніше нападника затримали правоохоронці — він представився Кірсановим Дмитром Валерійовичем, 1982 року народження. За його словами, він має російське громадянство, але працює "на японську компанію" в Україні та стоїть на обліку в медустанові для психічно хворих.

Чоловік розповів, що "спеціально готував провокацію 2 місяці" і що жінка, в якої він забрав сумку, сама вхопилася рукою за ножа, який він дістав.