Охоронці зробили зауваження та терпіли нецензурні висловлювання у свій бік. А ось покупець почав діяти рішуче. 

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Що відомо про інцидент

  • Двоє відвідувачів увечері в суботу, 5 червня, зайшли у супермаркет "Фора".
  • Вони дійшли до відділу з алкогольними напоями та на місці відкрили пиво.
  • До чоловіків підійшов охоронець, щоб зробити зауваження.
  • Крім неадекватної поведінки, чоловіки ще й ігнорували масковий режим.
  • А ті, зі свого боку, почали грубіянити.
  • Опісля до дебоширів підійшов відвідувач спортивної статури.
  • Спершу культурно попросив надягти маски, "перестати плюватися" та лаятися матом.
  • Коли ж сила слова не подіяли, він пояснив більш дієвим способом – надавав дебоширам стусанів.

Розлетілися у різні боки: відео приборкання дебоширів

 