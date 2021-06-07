Охоронці зробили зауваження та терпіли нецензурні висловлювання у свій бік. А ось покупець почав діяти рішуче.
До теми Відправлю на експертизу, це задорого, – патрульний поскандалив за ціну дитячої кепки: відео
Що відомо про інцидент
- Двоє відвідувачів увечері в суботу, 5 червня, зайшли у супермаркет "Фора".
- Вони дійшли до відділу з алкогольними напоями та на місці відкрили пиво.
- До чоловіків підійшов охоронець, щоб зробити зауваження.
- Крім неадекватної поведінки, чоловіки ще й ігнорували масковий режим.
- А ті, зі свого боку, почали грубіянити.
- Опісля до дебоширів підійшов відвідувач спортивної статури.
- Спершу культурно попросив надягти маски, "перестати плюватися" та лаятися матом.
- Коли ж сила слова не подіяли, він пояснив більш дієвим способом – надавав дебоширам стусанів.
Розлетілися у різні боки: відео приборкання дебоширів