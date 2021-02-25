Поганий пранк: Рожевий сніг у Києві виявився не отрутою – відео

Збільшення випадків отруєння собак у Києві, як виявилося, ніяк не пов'язано із плямами на снігу, які ветеринари та власники тварин прийняли за небезпечні речовини.

До висновку про безпечність плям для собак дійшли працівники Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

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Після аналізу проб снігу з двох різних локацій, лаборанти не знайшли у них нічого небезпечного.

Сік буряка та сироп

Як виявилося, паніка собачників була передчасною, а доґхантери, судячи з усього, просто нагнітали ситуацію, пишучи у соцмережах, що плями й є отрутою.

Втім, експерти не змогли знайти у пробах ніякої отрути.

У першому випадку один зі зразків містив сік буряка, інший – містив сироп. Усіма можливими методами ми не виявили ніякої отрути в обох зразках,

– зазначив завідувач відділу експертизи КНДІСЕ Олег Посільський.

Втім, власникам собак все ж таки рекомендують бути пильними та слідкувати за тим, що тварина може з'їсти на вулиці.

Дивіться відео сюжету про "отруту" для собак у Києві: