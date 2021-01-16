У Києві між чоловіками виник конфлікт через порушення правил дорожнього руху. Таксиста, який зробив зауваження іншому водію, побили.

Інцидент трапився вдень 16 січня на вулиці Михайла Драгоманова, це повідомили у телеграм-каналі "Київ Оперативний".

Читайте також Навіть не згадав все, що вживав: у Києві патрульні зупинили вкрай нетверезого водія – фото

За словами потерпілого, водій автомобіля КІА порушив правила дорожнього руху та виїхав на зустрічну смугу. Таксист намагався його заблокувати, між чоловіками зав'язалася суперечка.

Ймовірний порушник облаяв таксиста, кілька разів вдарив його та розпилив у обличчя газовий балончик. Потерпілий просив дотримуватися дистанції та казав, що йому поламали машину.

Конфлікт між водіями у столиці: відео "Київ Оперативний" (обережно, відео містить нецензурну лайку, 18+)

Потепілий водій зафільмував все на відео та описав, як відбувалися події. Він викликав правоохоронців та пообіцяв написати заяву про те, що трапилося.