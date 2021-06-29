Інцидент трапився 29 червня. На момент удару блискавки у салоні машини перебувало 4 пасажирів. На щастя, усі вони вижили.
Зверніть увагу На Україну насуваються страшні грози та шквальний вітер
Водночас рух дорогою паралізований в обидві сторони. Адже після удару авто розвернуло на обидві сторони проїжджої частини. Машина врізалася в дерево, її добряче пом'яло.
В автомобіль під час руху вдарила блискавка / Фото dtp.kiev.ua
Удар блискавки в Україні: попередні випадки
- У селі Чорнявка, що у Херсонській області, блискавка влучила у чоловіків, які під час грози шукали укриття у полі. Один із них загинув, інший відбувся сильним переляком.
- На Черкащині блискавка вбила 2 людей, які намагалися сховатися від негоди під деревом. 46-річна жінка, яка була з ними, вижила. Це сталося у селі Софіївка.
- Гроза наробила лиха місцевим мешканцям селищ Козелець та Мала Дівиця, що у Чернігівській області. Спалахнули пожежі. Втім, постраждалих чи жертв немає.
Що робити під час грози
Ймовірність того, що блискавка вдарить у людину – близько 1 до мільйона. Хоч буває це не так часто, наслідки для здоров'я потерпілого можуть бути дуже серйозними.
Якщо синоптики прогнозують грози, варто утриматись від поїздок або прогулянок на свіжому повітрі. Якщо ж ви залишилися вдома, радимо насамперед зачинити усі двері та вікна.