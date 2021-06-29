Розвернуло на обидві сторони: на Київщині в авто під час руху влучила блискавка – фото

На Київщині розгулялася негода. Під час грози блискавка влучила в один із автомобілів, який у той час рухався дорогою.

Інцидент трапився 29 червня. На момент удару блискавки у салоні машини перебувало 4 пасажирів. На щастя, усі вони вижили.

Зверніть увагу На Україну насуваються страшні грози та шквальний вітер

Водночас рух дорогою паралізований в обидві сторони. Адже після удару авто розвернуло на обидві сторони проїжджої частини. Машина врізалася в дерево, її добряче пом'яло.



В автомобіль під час руху вдарила блискавка / Фото dtp.kiev.ua

Удар блискавки в Україні: попередні випадки

У селі Чорнявка, що у Херсонській області, блискавка влучила у чоловіків, які під час грози шукали укриття у полі. Один із них загинув, інший відбувся сильним переляком.

На Черкащині блискавка вбила 2 людей, які намагалися сховатися від негоди під деревом. 46-річна жінка, яка була з ними, вижила. Це сталося у селі Софіївка.

Гроза наробила лиха місцевим мешканцям селищ Козелець та Мала Дівиця, що у Чернігівській області. Спалахнули пожежі. Втім, постраждалих чи жертв немає.

Що робити під час грози

Ймовірність того, що блискавка вдарить у людину – близько 1 до мільйона. Хоч буває це не так часто, наслідки для здоров'я потерпілого можуть бути дуже серйозними.

Якщо синоптики прогнозують грози, варто утриматись від поїздок або прогулянок на свіжому повітрі. Якщо ж ви залишилися вдома, радимо насамперед зачинити усі двері та вікна.



Як вберегтися від блискавки / Інфографіка 24 каналу