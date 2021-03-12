В конце последнего рабочего дня недели в Киеве водителей ждал неприятный сюрприз в виде ухудшения дорожных условий и масштабных пробок.

Снегопад, который обрушился на столицу днем, вечером привел к тому, что движение фактически по всем дорогам города было парализовано. Коммунальщики физически не успели адекватно расчистить все транспортные артерии Киева, поэтому автовладельцы вынуждены значительно снизить скорость.

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К тому же, серьезные пробки спровоцировали многочисленные аварии, количество которых значительно увеличилось.

Полицейские, которые работают на местах аварий, стараются как можно скорее закончить свою работу, чтобы восстановить движение на проблемных участках дорог.

Кроме того, страдают от непогоды и киевляне, у которіх нет собственного транспорта. Традиционно во время транспортного коллапса взлетели ценники на такси.

Смотрите видео аварии на улице Ивана Выговского в Киеве:

Несмотря на сложную ситуацию на дорогах есть и те водители, которые нагло нарушают правила дорожного движения, подвергая всех опасности.

Смотрите видео с маршруткой, которая объезжает пробку по тротуару в Киеве:

Где в Киеве трудно проехать вечером 12 марта:

Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка);

Проспект Победы (от метро "Святошин" до "Брестской", а также от "Политехнического института" до Воздухофлотского путепровода";

Улица Вадима Гетьмана;

Чоколовский бульвар;

Проспект Любомира Гузара;

Улица Николая Трублаини;

Улица Симиренко;

Проспект Валерия Лобановского;

Улица Короленковская;

Улица Николая Гринченко;

Бульвар Леси Украинки;

Бульвар Тараса Шевченко;

Улица Жилянская;

Улица Саксаганского;

Улица Владимирская;

Улица Коцюбинского;

Улица Бульварно-Кудрявская;

Улица Ярославов Вал;

Улица Большая Житомирская;

Набережное шоссе;

Владимирский спуск;

Улица Набережно-Крещатицкая;

Улица Константиновская;

Улица Глыбочицкая;

Улица Сечевых Стрельцов;

Улица Вячеслава Чорновила;

Улица Ильенко;

Улица Елены Телиги;

Улица Дегтяревская.



Где в Киеве 12 марта декабря пробки / Скриншот Google Maps

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