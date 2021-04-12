Должностные лица из комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будут рассматривать ситуацию относительно распространения COVID-19. После анализа всех показателей чиновники решат дальнейшую судьбу усиленного карантина в Киеве.

По словам мэра столицы, ограничения красной зоны объявляли до 16 апреля. Однако действие этих ограничений вполне могут продлить на неопределенный срок.

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Виталий Кличко назвал ситуацию с распространением COVID-19 тяжелой, поскольку уровень заболеваемости до сих пор остается высоким.

Как в Киеве противодействуют SARS-CoV-2

Дальнейшее решение относительно карантинных ограничений в Киеве будут принимать на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Этот вопрос чиновники будут обсуждать 14 апреля.

Из-за крайне тяжелой ситуации в больницах в середине марта власти столицы решили принять меры:

с 20 марта в Киеве ввели запреты, которые прописаны в красной зоне карантина;

подготовили дополнительные койки для приема больных;

продолжили обеспечивать больницы медикаментами и кислородом;

Продлят ли локдаун в Киеве

О возможности продления усиленных карантинных мер в столице представители власти говорили с самого начала их действия. Чиновники утверждают, что решение о работе общественного транспорта, открытии детских садов и учебных заведений будут принимать на основе показателей госпитализации и коэффициента кислородности в Киеве по состоянию на 12 апреля.