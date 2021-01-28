Прокуроры Васильковского района Киевской области направили производство по деятельности крупной группировки в Белой Церкви и на окраинах. Среди преступлений, которые инкриминируют обвиняемым – разбои вымогательства, угоны машин и другие правонарушения.

Источник: пресс-служба Офиса Генерального прокурора Создал банду, по данным следствия, известный на Белоцерковщине криминальный авторитет. В группировку входило 16 злоумышленников, среди которых –бывший руководитель Белоцерковского отдела полиции. Смотрите также Военного, которого более 3 недель искали на Киевщине, нашли убитым: фото Бывший полицейский якобы выполнял роль пособника в вымогательствах, а также занимался крышеванием приспешников.

В группировку входило 16 человек / Фото пресс-службы Офиса генпрокурора В группировку входило 16 человек / Фото пресс-службы Офиса генпрокурора Что известно о деятельности крупной банды в Белой Церкви Как говорят работники прокуратуры, банда состояла из 5 организованных групп, в которых все роли были четко распределены.

Злоумышленники совершали разбойные нападения, отбирали машины и требовали наличные у жителей района. Людям они угрожали физической расправой. Также обещали вредить и родственникам пострадавших.

Всего следователи установили 13 эпизодов с участием обвиняемых.

Деньги от преступной деятельности члены группировки отдавали до "общак". Распределял их лидер банды. Члены группировки были хорошо вооружены / Фото пресс-службы Офиса генпрокурора Задержали злоумышленников еще несколько лет назад. За время досудебного расследования полицейские собрали достаточное количество доказательств причастности злоумышленников к целому ряду преступлений.

Одна из машин членов банды / Фото пресс-службы Офиса генпрокурора