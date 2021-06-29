В поверхностных водах речного бассейна обнаружили 161 загрязнитель. Говорится, в частности, о гербициде атразине, а также металлах кадмий и никель. Об этом свидетельствуют результаты соответствующего аудита.
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Показатели качества воды в Днепре ухудшаются. В реке значительно превышено содержание сельскохозяйственных ядохимикатов и фармацевтических препаратов, синтетического мускуса и тяжелых металлов – цинка и меди, а также ртути.
В то же время цветение Днепра вызывает массовый мор рыбы. Все это сопровождается обмелением реки, которое происходит из-за отсутствия дноуглубительных работ, которые осуществлялись при использовании реки как транспортной артерии.
Могут быть значительные расходы на госбюджет
На экологическое оздоровление Днепра и улучшение качества питьевой воды в течение 4 лет направили только 4,2 миллиона гривен. Это позволило провести мониторинг состояния окружающей природной среды и обеспечить развитие информационных систем экологического менеджмента.
В то же время использование бассейна водоема в течение 2017 – 2020 годов принесло бюджету Украины более 100 миллиардов гривен. Объем водозабора из Днепра составляет 7,4 миллиарда кубических метров ежегодно, или 78,7% забора с поверхностных водных объектов Украины.
Если экологическая ситуация в бассейне реки не улучшится, вода и в дальнейшем будет загрязняться. Возникнет необходимость ее полной очистки,
– говорится в сообщении.
Это повлечет значительные нагрузки на государственный бюджет. Расходы по этому направлению могут увеличиться более чем 2 тысячи раз за предусмотренные расходы.
Экологическое оздоровление Днепра:
- в течение 2013 – 2020 годов удалось построить и реконструировать канализационные сети водоотведения, протяженностью 16,2% плановых объемов;
- кроме того, построили противоэрозионные гидротехнические сооружения и осуществили агротехнические противоэрозионные мероприятия на площади 0,1% плановых объемов;
- одновременно появилось лишь 14,3% сооружений ливневой канализации, плановый уровень протяженности обеспечили лишь на 0,2%;
- к тому же, созданы системы более чистого производства на 3 с 162 предприятий – это эквивалентно 1,9%.