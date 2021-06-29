В поверхностных водах речного бассейна обнаружили 161 загрязнитель. Говорится, в частности, о гербициде атразине, а также металлах кадмий и никель. Об этом свидетельствуют результаты соответствующего аудита.

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Показатели качества воды в Днепре ухудшаются. В реке значительно превышено содержание сельскохозяйственных ядохимикатов и фармацевтических препаратов, синтетического мускуса и тяжелых металлов – цинка и меди, а также ртути.

В то же время цветение Днепра вызывает массовый мор рыбы. Все это сопровождается обмелением реки, которое происходит из-за отсутствия дноуглубительных работ, которые осуществлялись при использовании реки как транспортной артерии.

Обратите внимание! Суммируя все это, экологическое состояние речного бассейна Днепра экологи называют фактически катастрофическим.

Могут быть значительные расходы на госбюджет

На экологическое оздоровление Днепра и улучшение качества питьевой воды в течение 4 лет направили только 4,2 миллиона гривен. Это позволило провести мониторинг состояния окружающей природной среды и обеспечить развитие информационных систем экологического менеджмента.

В то же время использование бассейна водоема в течение 2017 – 2020 годов принесло бюджету Украины более 100 миллиардов гривен. Объем водозабора из Днепра составляет 7,4 миллиарда кубических метров ежегодно, или 78,7% забора с поверхностных водных объектов Украины.

Если экологическая ситуация в бассейне реки не улучшится, вода и в дальнейшем будет загрязняться. Возникнет необходимость ее полной очистки,

– говорится в сообщении.

Это повлечет значительные нагрузки на государственный бюджет. Расходы по этому направлению могут увеличиться более чем 2 тысячи раз за предусмотренные расходы.

Экологическое оздоровление Днепра: