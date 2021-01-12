За прошлый год столичная подземка не была пустой, но по сравнению с обычной для Киева жизнью пассажиропоток очень сильно упал. В течение 12 месяцев 2020 метро воспользовались 279 миллионов 484 тысячи человек.

В 2019 году эта отметка была намного выше – 495 миллионов 300 тысяч пассажиров. Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

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По его словам, столь серьезное падение количества перевезенных людей произошло из-за эпидемии коронавируса.

Какие станции киевского метро были наиболее загруженными в 2020 году

Безоговорочным лидером по пассажиропотоку является станция "Академгородок". Ею воспользовались 12,5 миллиона человек.

На втором месте оказалась "Лесная" – 11 миллионов 560 тысяч пассажиров.

Эти станции пользуются такой популярностью из-за того, что расположены на окраинах Киева. Ими в основном пользуются жители столичной агломерации, которые ежедневно ездят на работу в Киев.

Меньше всего пассажиров зафиксировали на станции "Днепр". Ею воспользовались лишь 555 тысяч человек.

Красная ветка в лидерах

18 станциями Святошинско-Броварской линии метро воспользовались 114 миллионов пассажиров.

Второй по загруженности линией является Оболонско-Теремковская. Поезда на ней перевезли 97,7 миллиона человек.

Значительно меньше пользовались киевляне и жители города Сырецко-Печерской линией. За год на ней перевезли 67,8 миллиона пассажиров.