Из-за карантина: в 2020 году метро Киева воспользовались на 216 миллионов меньше пассажиров
За прошлый год столичная подземка не была пустой, но по сравнению с обычной для Киева жизнью пассажиропоток очень сильно упал. В течение 12 месяцев 2020 метро воспользовались 279 миллионов 484 тысячи человек.
В 2019 году эта отметка была намного выше – 495 миллионов 300 тысяч пассажиров. Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Александр Густелев.
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По его словам, столь серьезное падение количества перевезенных людей произошло из-за эпидемии коронавируса.
Какие станции киевского метро были наиболее загруженными в 2020 году
Безоговорочным лидером по пассажиропотоку является станция "Академгородок". Ею воспользовались 12,5 миллиона человек.
На втором месте оказалась "Лесная" – 11 миллионов 560 тысяч пассажиров.
Эти станции пользуются такой популярностью из-за того, что расположены на окраинах Киева. Ими в основном пользуются жители столичной агломерации, которые ежедневно ездят на работу в Киев.
Меньше всего пассажиров зафиксировали на станции "Днепр". Ею воспользовались лишь 555 тысяч человек.
Красная ветка в лидерах
18 станциями Святошинско-Броварской линии метро воспользовались 114 миллионов пассажиров.
Второй по загруженности линией является Оболонско-Теремковская. Поезда на ней перевезли 97,7 миллиона человек.
Значительно меньше пользовались киевляне и жители города Сырецко-Печерской линией. За год на ней перевезли 67,8 миллиона пассажиров.
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