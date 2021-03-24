Из-за схем с недвижимостью экс-чиновники Киевской ОГА нанесли 230 миллионов убытков
Дело о растрате финансов из государственного бюджета расследует СБУ. По предварительной информации, депутаты киевской обладминистрации провернули сделку с недвижимостью в столице. Сейчас его расследуют в Киевской прокуратуре.
Источник:СБУ
Сотрудники СБУ передали дом в центре Киева в аренду коммунальщикам за минимальную сумму. А сдавали его частным предпринимателям в субаренду за значительные деньги.
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Что установили оперативники СБУ
- Сделку организовали 4 начальника, одного из госдепартаментов киевской областной администрации. Они работали в учреждении в разное время.
- Дом в самом центре столицы они передали коммунальщикам в аренду. Площадь помещения достигала 2000 квадратных метра.
- А стоимость аренды за этот дом составляла 1 гривну в год. Такая "аренда" проходила с 2000 года.
- Предпринимателям они сдавали площади в субаренду по рыночным ценам. Разницу, конечно, присваивали.
- Проверки документации подтвердили это. Сейчас в СБУ говорится об убытках в 232 миллиона гривен.
Здание, которое экс-чиновники сдавали в аренду / фото СБУ
Кого обвиняют в этом правонарушении
Объявлено о подозрении 4 экс-чиновникам департамента столичной ОГА. Им инкриминируют служебную халатность.
Дела двух из них еще рассматривают:
- Директора коммунального предприятия подозревают в выводе средств на дополнительные счета.
- Другой экс-руководитель этого ведомства в настоящее время является действующим депутатом Житомирского горсовета. Его обвиняют в присвоении и растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.
Сейчас продолжается досудебное следствие.
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Один из фигурантов дела, которым выдвинули подозрение / фото СБУ
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