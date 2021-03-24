Дело о растрате финансов из государственного бюджета расследует СБУ. По предварительной информации, депутаты киевской обладминистрации провернули сделку с недвижимостью в столице. Сейчас его расследуют в Киевской прокуратуре.

Сотрудники СБУ передали дом в центре Киева в аренду коммунальщикам за минимальную сумму. А сдавали его частным предпринимателям в субаренду за значительные деньги. Актуально Строили велопарковки: двух львовян подозревают в хищении 1,35 миллиона гривен – фото Что установили оперативники СБУ Сделку организовали 4 начальника, одного из госдепартаментов киевской областной администрации. Они работали в учреждении в разное время.

Дом в самом центре столицы они передали коммунальщикам в аренду. Площадь помещения достигала 2000 квадратных метра.

А стоимость аренды за этот дом составляла 1 гривну в год. Такая "аренда" проходила с 2000 года.

Предпринимателям они сдавали площади в субаренду по рыночным ценам. Разницу, конечно, присваивали.

Проверки документации подтвердили это. Сейчас в СБУ говорится об убытках в 232 миллиона гривен.

Здание, которое экс-чиновники сдавали в аренду / фото СБУ Кого обвиняют в этом правонарушении Объявлено о подозрении 4 экс-чиновникам департамента столичной ОГА. Им инкриминируют служебную халатность. Дела двух из них еще рассматривают: Директора коммунального предприятия подозревают в выводе средств на дополнительные счета.

Другой экс-руководитель этого ведомства в настоящее время является действующим депутатом Житомирского горсовета. Его обвиняют в присвоении и растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Сейчас продолжается досудебное следствие. К теме СБУ провела обыск у агента НАБУ Шевченко: вменяют создание вооруженных формирований

Один из фигурантов дела, которым выдвинули подозрение / фото СБУ