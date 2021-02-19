24-річного чоловіка затримали на Київщині за крадіжку понад 300 тисяч та підпал пошти: фото
24-річному чоловіку інкримінують вчиненні крадіжки / kv.npu.gov.ua
Про пожежу у відділенні "Укрпошти" в Глевасі під Києвом поліцейські дізналися від бійців ДСНС. Саме рятувальники, які працювали на виклику, встановили, що будівлю підпалили.
На місце події приїхали слідчі. Вони зрозуміли, що вогонь палав лише у тій кімнаті, де був сейф.
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За словами керівника відділення, всередині сейфу була велика сума, яка мала б піти на виплати пенсій та соцвиплати мешканцям Глевасі.
Що відомо про пограбування "Укрпошти" в Глевасі
Чоловік вкрав понад 300 тисяч, та підпалив приміщення пошти, щоб знищити докази / Фото поліції Київської області
- За кілька годин після скоєння злочину правоохоронці затримали підозрюваного в її скоєнні.
- Зловмисником виявився 24-річинй місцевий мешканець, який вже відбував покарання за інші злочини.
- Поліцейські вилучили у нього викрадені гроші – понад 300 тисяч гривень.
- Також у чоловіка знайшли канабіс.
Незабаром затриманому повідомлять про підозру у скоєнні крадіжки. Якщо суд визнає його провину, йому загрожує від 5 до 8 років ув'язнення.
Зловмисник може сісти у тюрму на 8 років / Фото поліції Київської області
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