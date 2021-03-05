На 8 Марта в Киеве запланировано множество интересных акций и мероприятий. Так, среди многих вариантов времяпрепровождения можно выбрать именно такой, который будет соответствовать любым требованиям.

Большинство мероприятий, запланированных на 8 марта в столице, будут проходить вечером. Однако вариантов для хорошего времяпрепровождения днем ​​также хватает.

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Какие мероприятия запланированы в Киеве на Восьмое марта

С 8:00 до 12:00 в Гидропарке можно полетать на воздушном шаре, насладиться удивительным видом Киева и его окрестностей с высоты нескольких сотен метров.

В любое время с 10:00 до 20:00 можно посетить Зимнюю Страну на ВДНХ. Кроме фудкорта, ярмарки и квест-аттракционов здесь будет работать каток, который празднично украсят.



8 Марта в Киеве можно покататься на катках / Фото ВДНХ

Женщинам, которые активно борются за свои права, представительницы женского движения предлагают присоединиться к Маршу женщин, который начнется в 13:00 на Михайловской площади.

В этом году марш пройдет под лозунгом "В пандемии женское лицо". Организаторы акции хотят обратить внимание общества на рост случаев домашнего насилия, ухудшение условий труда и другие проблемы, которые дополнительно принесла эпидемия женщинам.



В Киеве пройдет Марш женщин / Фото "Уважение"

Для тех, кто любит культурные и светские рауты, вечером состоятся много концертов и спектаклей. В частности, во дворце Украина в 19:30 будет выступать балет "Сухишвили".



"Сухишвили" в Киеве / Фото concert.ua

Для наслаждения не глаз, а слуха в Доме архитектора пройдет концерт "Музыкальные истории любви", где с 19:00 будут играть всемирно известные хиты Армстронга, Фицджеральда, Синатры и других исполнителей.



В Киеве 8 марта будут звучать всемирно известные хиты / Фото concert.ua

А тех, кто хочет расслабиться и посмеяться в 32 Jazz Club в 17:00 ожидает Stand Up концерт Women's day.



В Киеве состоится праздничный Stand UP / Фото karabas

Конечно же, кроме культурных мероприятий всех желающих могут вкусно накормить в киевских ресторанах, большинство из которых также подготовятся к праздничному дню. Впрочем, лучше забронировать столики заранее.