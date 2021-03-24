Аби не зруйнували: у Києві власник МАФу загрожував підпалити себе – відео
Власник МАФу погрожував підпалити себе / Київ Оперативний
Зранку на вулиці Маяковського у Деснянському районі Києва комунальники продовжили демонтувати незаконні МАФи, але зіштовхнулися з протидією зі сторони їх власників.
Источник:Київ оперативний
З початку робіт зі знесення МАФів їх власники підкидали під колеса техніки комунальників спеціально зроблені "їжаки". Через пробиті колеса викликали поліцію.
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Втім, оскільки ані пошкоджена техніка, ані спроби заблокувати демонтаж, власникам кіосків не допомогли, один з них вирішив діяти більш рішуче.
Облив себе бензином на даху конструкції
- Комунальникам кидали під колеса такі "їжаки" Фото "Києва оперативного"
- Спочатку для захисту своєї власності, яка, судячи з усього, не відповідає вимогам законів, кілька чоловіків залізли на дах магазину із назвою "Сирочок".
- З людьми на даху комунальники демонтаж МАФу не починали, однак власник будівлі вдягнув дощовик та облив себе бензином.
- На місце події прибули медики швидкої та пожежники.
Втім, до спроби суїциду не дійшло – через годину перемовин поліцейські відігнали кран для руйнування будівлі. Після цього чоловік зліз з МАФу.
Чоловік захищав свій МАФ загрозами самопідпалу / Фото OBOZREVATEL
Дивіться відео облиття бензином власника МАФу у Києві:
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