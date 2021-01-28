В главной воздушной гавани страны начал работать пункт тестирования пассажиров на коронавирусную инфекцию. Каждый желающий может за деньги получить результаты экспресс-анализа, или даже сдать ПЦР-тест.

Источник: пресс-служба аэропорта "Борисполь" Пункт тестирования разместили на втором этаже терминала D. Он работает круглосуточно. Смотрите также От коронавируса умер экс-начальник полиции Львовщины Василий Писный Стоимость экспресс-теста составляет от 700 до 800 гривен. ПЦР обойдется дороже – от 890 до 1400. Тесты не для всех стран Биоматериал собирают работники медпункта аэропорта, а вот тестированием занимаются различные медицинские лаборатории. Каждый пассажир может выбрать нужную ему компанию, которая и сделает анализ. Именно этим обусловлены различные цены на тесты. Справка, которую получают пассажиры, оформлена как на украинском, так и на английском. То есть документ будут считать действительным в других государствах.

Впрочем, результаты экспресс-тестов никак не будут помогать посещать большинство стран мира, поскольку они принимают только людей, которые сдавали анализы методом ПЦР.

Проходить экспресс-тесты необходимо только для полетов в Нидерланды или с пересадкой в аэропорту Амстердама. Анализ при этом надо сдать не более чем за 4 часа до вылета. Но при этом правительство Нидерландов требует от пассажиров пройти ПЦР-тест перед вылетом.

Результаты экспресс-тестов пассажиры могут получить уже через 20 минут после сдачи. Сколько времени будет занимать анализ методом ПЦР, неизвестно.