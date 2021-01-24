В зоне таможенного контроля аэропорта "Борисполь" киевские таможенники изъяли 205 килограммов турецкой одежды, изготовленной под марками известных мировых брендов. Товары обнаружили во время сканирования багажа пассажиров из стамбульского рейса.

Все 9 обнаруженных чемоданов с одеждой и сумками принадлежат гражданину Азербайджана. Об этом информирует в Фейсбуке пресс-служба Киевской таможни. Читайте также Маскировали под бижутерию: в Винницу из Индии по почте отправили 23 бриллианта – фото Что сообщили таможенники Авиапассажир, имеющий вид на жительство в Украине, прилетел из Стамбула в аэропорт "Борисполь" и должен был трансфером улетать в Одессу.

Для прохождения таможенного контроля мужчина выбрал упрощенную систему "зеленый коридор".

Это должно было означать, что у него не было товаров, суммарная стоимость которых превышала бы эквивалент в 1000 евро. Именно на эту сумму украинское законодательство позволяет ввозить подакцизные товары без письменного декларирования и уплаты предусмотренных законодательством таможенных платежей.

Однако, во время сканирования киевские таможенники обнаружили в его чемоданах 351 единицу одежды, в частности, свитера и пальто, а также сумки с логотипами Louis Vuitton, Tommy Hilfiger, Moncler, Fendi, Prada и Calvin Klein.

Эти товары гражданин Азербайджана фактически пытался ввезти в Украину без налогообложения, поскольку письменной декларации он не заполнял и перед началом таможенного контроля за консультацией не обращался.

На иностранца составили протокол о нарушении таможенных правил, а товары изъяли до вынесения судом решения по делу. В аэропорту "Борисполь" одежда, поддельная под известные мировые бренды / Фото Киевской таможни