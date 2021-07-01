В пресс-службе аэропорта "Борисполь" сообщили, что по состоянию на 08:20 произошли задержки 5 рейсов сообщением Киев – Анталия.

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Рейсы из Киева в Турцию, которые перенесли

PS 6237 Киев – Анталия авиакомпании МАУ с 02:00 вылет перенесли на 14:00,

PS 6233 Киев – Анталия МАУ – с 03:00 на 17:30,

PS 5333 Киев – Анталия МАУ – с 11:40 на 18:20,

PS 5331 Киев – Анталия МАУ – с 05:00 на 11:00,

QU 4407 Киев – Анталия компании Azur Air Ukrain – с 12: 30 на 17:40.

Как сообщили представители авиакомпаний, рейсы пришлось перенести из-за отсутствия разрешения со стороны Турции.

Пассажиров этих рейсов просят ориентироваться на официальную информацию от представителей авиакомпаний и отслеживать время вылета на онлайн-табло на сайте аэропорта. А также советуют проверять актуальный статус рейсов на табло на сайтах авиаперевозчиков.

Администрация "Борисполя" подчеркнула, что задержка рейсов произошла по причинам, на которые аэропорт не может повлиять.

Ситуация во Львове и Одессе

Кроме того, вылететь в Анталию не могут и из других украинских городов.

из Львова PS 5361 МАУ не выполнил запланированный вылет в 05:00,

из Одессы рейс PS 5361 5354 перенесли с 10:30 на 16:40.

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