Через аэропорт "Борисполь" пытались ввезти контрабандные сигареты стоимостью около 10 миллионов гривен. Об этом 11 февраля сообщили правоохранители.

По данным следствия, в Украину из Объединенных Арабских Эмиратов через международный аэропорт "Борисполь" контрабандой ввезено свыше 10 тонн табачных изделий под видом потребительских товаров и тщательно скрыто от таможенного контроля, говорится в сообщении.

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Сейчас проводятся первоочередные следственные действия и принимаются меры для установления соучастников преступления, готовится ходатайство в суд о наложении ареста на изъятое имущество.

В аэропорту Киева изъяли контрабанду сигарет на 10 миллионов: смотрите фото

Фото Офиса генпрокурора