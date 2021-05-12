Иностранец выбрал "зеленый" коридор – упрощенную систему контроля. В этом случае пассажир гарантировал, что товары в его багаже не подпадают под установленные законодательством запреты и ограничения.
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Часы с радиацией
Однако во время проведения таможенного и пограничного контроля на вещи авиапассажира сработала радиологическая система "Янтарь".
После проведения контроля ручной клади с помощью технических средств, в сумке авиапассажира таможенниками были обнаружены номерные часы, которые имели повышенный радиационный фон. Их отобрали.
Среди изъятого:
- часы к самолету с надписью "5 дней"
- часы корабельные, каютные в комплекте с ключом, с распашной крышкой под которой выбит номер и надпись "сделано в СССР"
- часы корабельные, каютные с распашной крышкой.
Киевские таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил.