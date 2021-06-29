Полицейские забрали гроб: начались стычки на акции ФЛП в Киеве – видео

В центре Киева началась акция протеста "Похороны микробизнеса". Ее проводит организация "Save ФОП". Правоохранители ворвались в толпу, чтобы забрать у активистов гроб.

Из-за этого начались столкновения активистов с полицией. В сети также появилось видео столкновений.

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Правоохранители забирают гроб у ФЛП: видео телеграма PavlovskyNews

Почему начались столкновения

Протестующие на акцию пришли с оркестром, который играл похоронный марш. Перед колонной шли еще 2 человека, которые держали похоронный венок.

Столкновения начались на Майдане Независимости. Несколько правоохранителей в вишневых беретах набросились и забрали гроб. После этого один из активистов сел в гроб, чтобы его не забрали.

Акция "Похороны микробизнеса" в Киеве: видео телеграма PavlovskyNews

Задержания на акции

Однако его задержали и это спровоцировало новые столкновения. Также на видео видно и момент задержания другого мужчины. Забрали ли их в участок после этого – неизвестно. Также пока неизвестно общее количество задержанных.

Когда гроб занесли в автобус полиции, люди решили перегородить дорогу. Их сразу оттеснили и транспорт проехал.

Впоследствии нападения на похоронную символику продолжились. У активистов также пытались забрать похоронный венок.

Стычки за похоронный венок на акции ФЛП: видео телеграма PavlovskyNews