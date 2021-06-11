Инцидент произошел возле админздания Шевченковского управления полиции, когда сотрудник ООО "НАШ 365" готовился к выходу в прямой эфир. По данным следствия, патриотически настроенный мужчина намеренно препятствовал деятельности пророссийского журналиста.

Смотрите также Канал "НАШ" оштрафовали за распространение российской пропаганды

Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы, если вину мужчины докажут в суде.

Что известно о нападении на работника пророссийского телеканала в Киеве

4 февраля возле офиса канала "НАШ" проходила акция, участники которой требовали закрыть рупор Кремля в Украине. Там между протестующими и полицией произошли столкновения.

После задержания нескольких активистов некоторые патриоты пришли под Шевченковское управление полиции, где якобы и произошло нападение на работника телеканала с орбиты Евгения Мураева.

Как говорят правоохранители, житель Днепра якобы пытался сорвать работу съемочной группы. Он якобы нанес потерпевшему два удара по лицу и вырвал у него из рук микрофон.

Или задержали фигуранта уголовного производства полицейские непосредственно на месте происшествия, неизвестно. В прокуратуре говорят, что только сейчас занимаются избранием меры пресечения для подозреваемого.

Досудебное расследование инцидента продолжается.